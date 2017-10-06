Полпред президента в ЦФО: Потомский будет курировать вопросы экологии

Экс-губернатор Орловской области Вадим Потомский, назначенный заместителем полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе, будет курировать вопросы экологии.

Об этом сообщил полпред президента в ЦФО Александр Беглов.

«Он будет заниматься вопросами экологии в Центральном федеральном округе. Я вернусь из поездки, встречусь с ним и обозначу все актуальные вопросы», — приводит слова Беглова «РИА Новости».

Президент России Владимир Путин освободил Потомского от должности губернатора Орловской области 5 октября.