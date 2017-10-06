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В Липецкой области мальчик не ходит в школу из-за отсутствия остановки

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Семилетний Никита Путилин в Липецкой области вторую неделю не ходит в верхнематренскую школу, так как директор не разрешает водителю автобуса останавливаться у порога его дома. Водить ребенка на уроки родственники не могут из-за графика работы. 

Ближайшая автобусная остановка находится в 550 м от жилья. Но на дороге нет тротуара, и мальчику одному трудно ходить по оживленной трассе. Об этом пишет GOROD48.

В отделе образования добринской администрации изданию рассказали, что они не против того, чтобы школьный пазик останавливался прямо возле дома, где живет Никита Путилин. Однако директор школы считает, что ученик может ходить на занятия пешком, по тропинке. Руководитель пояснила, что маршрут автобуса согласован с администрацией Добринского района и с полицией, изменить его нельзя. 

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