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Верховная рада Украины продлила закон об особом статусе Донбасса

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Фото: РИА Новости
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В Верховной раде Украины приняли решение продлить закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей на год. Об этом пишет телеканал «360» со ссылкой на ИА Nation News.

229 депутатов проголосовали за продление закона. Всего для этого требовалось 336 голосов. Кроме того, в Верховной раде выдвинули несколько условий для того, чтобы закон вступил в силу, например, одним из выдвинутых требований является вывод «незаконных формирований» с территорий Донбасса.

Документ на слушание вынес президент Украины Петр Порошенко, отмечает «РИА Новости». Его должны были рассмотреть вчера, однако обсуждение было отложено до следующего дня, так как оппозиция заблокировала трибуну в зале заседаний.

Закон об особом статусе Донбасса был принят в 2014 году. Действие закона истекало 18 октября.

6 октября стало известно, что Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. По документу президент Украины получает право на использование вооруженных сил для освобождения территорий востока страны.

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