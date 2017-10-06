«Алроса» оценила ущерб от затопления шахты «Мир» в 10-12 млрд рублей

Российская алмазодобывающая корпорация «Алроса» оценил ущерб от затопления рудника «Мир» в 10–12 млрд рублей, заявил глава компании Сергей Иванов.

«Мы сейчас внимательно смотрим в части оборудования, что-то понятно, там подземная техника в части выработок затопленных, опять же работаем со страховой компанией. Ущерб, я думаю, там около 10–12 млрд рублей», — передает его слова «Интерфакс».

По его словам, самое ужасное, что там погибли люди, а деньги — дело вторичное.

Ранее портал iz.ru сообщал, что «Алроса» начала проект по восстановлению шахты «Мир», которая была затоплена в результате аварии 4 августа 2017 года. На момент аварии в шахте находился 151 человек. В первые часы ЧП спасателям удалось эвакуировать 143 шахтеров, а судьба восьмерых оставалась неизвестной. 26 августа из-за опасности нового затопления поисковые работы были остановлены.