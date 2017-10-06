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Капремонт в самарской больнице им. Семашко завершится в декабре

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В Самаре завершаются наружные работы в рамках капитального ремонта в Городской клинической больнице № 2 им. Н.А. Семашко. Он начался в середине августа, здания планируется привести в порядок к середине декабря, к 75-летию учреждения.

На хирургический и терапевтический корпуса было выделено 64,5 млн рублей. Еще 3 млн рублей стоит благоустройство территории. Об этом пишет НИА «Самара». Сотрудники клиники высадили березовую аллею, голубые ели, туи, рябины и клены. Весной вокруг хирургического корпуса проложат новую дорогу с выездом к приемному отделению.

На протяжении почти 75 лет ГБУЗ СО «СГКБ № 2 имени Н.А.Семашко» является крупным медицинским учреждением областного центра. В настоящее время ее сотрудники обслуживают около 800 тыс. человек, что составляет 2/3 населения города.

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