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Похолодание, ветер и грозы надвигаются на Крым

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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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Серьезное ухудшение погоды ожидается в Республике Крым 8 и 9 октября. ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по региону сообщает, что днем 8 октября на полуостров придут ливневые дожди и грозы, сопровождаемые похолоданием.

При этом похолодание будет сопровождаться усилением ветра до 25 м/с, добавляет сайт «Комсомольская правда».

«Усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный 20–25 м/с», — сообщают спасатели. Температура воздуха понизится на 8–10 градусов, тогда как в пятницу дневная температура в Крыму составляет плюс 21 градус.

Спасатели обращаются к гражданам с просьбой плотно закрыть окна, убрать незакрепленные предметы и избегать нахождения на улице без серьезной необходимости.

Портал iz.ru сообщил, что ненастная погода придет в ряд областей Центральной России в пятницу, 6 октября.

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