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Зоопарк на площади 200 га построят в Уфе

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Экологический зоопарк площадью 200 га планируется построить в Кузнцевском районе Уфы на берегу реки Белой. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты. Башкортостан».

По словам министра природопользования и экологии республики Илдара Хадыева, распоряжение о создании государственного автономного учреждения уже подписано. В настоящее время инициаторы проекта ведут подготовительные работы.

«Это будет не просто зоопарк, а парк развлечений и услуг, какого в Уфе еще не было. Место для него отведено рядом с гипермаркетом «Лента» и пристанью в районе Кузнецовского затона», — приводит слова Хадыева «МедиаКорСеть».

Предполагается, что средства на строительства зоопарка выделят местные предприниматели и совместно с властями.

Ранее сообщалось, что в уфимском зверинце «Саванна» случилось пополнение в семействе кошачьих. Сразу шестеро питомцев — трое львят и трое тигрят — появились на свет летом текущего года.

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