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Ураган «Ксавье» обрушился на Европу

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Ураган «Ксавье» парализовал Европу. Шторм пронесся по Англии, Нидерландам, Польше, Швеции и Дании. Больше всего досталось Германии. Погибли семь человек, большинство придавило упавшими деревьями. Скорость ветра достигала 150 км/ч. На берегу Северного моря упал многотонный строительный кран.

В порту Гамбурга больше пяти часов снимали с мели огромный сухогруз. Ветер с легкостью бросил его на пришвартованные у берега яхты. В Берлине прекратил работу наземный общественный транспорт. Спасатели призвали жителей не выходить в течение дня на улицу. Немецкие власти ввели режим чрезвычайного положения. В аэропортах Бремена и Гамбурга отменили авиарейсы. В Дюссельдорфе экстремальную посадку совершил самолет из Эмиратов. В соцсетях пассажиры отблагодарили пилота за профессионализм. По словам синоптиков, к вечеру «Ксавье» может добраться и до России. Завтра в особой зоне риска окажется Черноморское побережье.

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