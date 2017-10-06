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Политика
Лидер Азербайджана поздравил Владимира Путина с днем рождения

29 сентября – 6 октября в объективе «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Почетный караул перед началом встречи президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с президентом России Владимиром Путиным в президентском дворце в Ашхабаде
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Реконструкция «Битва под Москвой» в рамках празднования Дня Сухопутных войск в парке «Патриот»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Церемония вручения телевизионной премии «ТЭФИ-2017»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Дирижер Владимир Спиваков во время концерта Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Церемония вручения верительных грамот послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину в Александровском зале Кремля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Посол XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, телеведущая, актриса, фотомодель Ирина Юдина (Аврора) на презентации экипировки XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
XIX российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2017» на территории ВДНХ в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Работа Единого миграционного центра Московской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Британский музыкант, певец и композитор Стинг во время выступления в СК «Олимпийский» в рамках мирового турне 57th & 9th
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Вечер памяти Олега Ефремова в МХТ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Посетитель в интерактивном музее, посвященном жизни и творчеству режиссера Юрия Любимова, в Театре на Таганке в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Режиссер Владимир Хотиненко во время интервью «Известиям»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Девушки выступают перед началом хоккейного матча между командами ЦСКА и «Торпедо»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо и Вараздат Ароян («Урал») в матче 12-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги
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