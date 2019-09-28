История в датах: 28 сентября

28 сентября 1953 года Никита Хрущев принял пост первого секретаря ЦК КПСС. В 1956 году на XX съезде КПСС Хрущев выступит со знаменитым докладом о развенчании культа личности Иосифа Сталина. На фото: Никита Хрущев во время митинга на стадионе, Донбасс, город Сталино (современный Донецк), 1956 год
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Фото: commons.wikimedia.org
28 сентября 1939 года, после вторжения Германии в Польшу, в дополнение к пакту Молотова–Риббентропа был заключен Договор о дружбе и границах между СССР и Германией. Текст договора и карты с новой линией границы между странами были опубликованы в печати. Договор утратил силу в июне 1941 года, после нападения Германии на Советский Союз. На фото: процесс подписания Договора о дружбе и границах между СССР и Германией
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Фото: ТАСС/Александр Сааков
28 сентября 1972 года, после того как во время хоккейного матча СССР–Канада канадцы на последних секундах матча забросили победную шайбу, обеспечив себе победу в серии игр, комментатор Николай Озеров произнес знаменитую фразу: «Такой хоккей нам не нужен!» На фото: Николай Озеров во время матча, 1973 год
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
28 сентября — День работника атомной промышленности России. Этот профессиональный праздник был учрежден в 2005 году, дата была выбрана потому, что именно в этот день в 1942 году вышло постановление «Об организации работ по урану». На фото: пункт управления энергоблока № 4 с реактором БН-800 на Белоярской атомной электростанции им. И.В. Курчатова
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