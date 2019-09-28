История в датах: 28 сентября

28 сентября 1939 года, после вторжения Германии в Польшу, в дополнение к пакту Молотова–Риббентропа был заключен Договор о дружбе и границах между СССР и Германией. Текст договора и карты с новой линией границы между странами были опубликованы в печати. Договор утратил силу в июне 1941 года, после нападения Германии на Советский Союз. На фото: процесс подписания Договора о дружбе и границах между СССР и Германией