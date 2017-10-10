Акционеры «Лукойла» закрывают американский актив

Акционеры «Лукойла» покинули американский рынок нефтедобычи. Принадлежащая Вагиту Алекперову и Леониду Федуну техасская нефтяная компания PanAtlantic Exploration закрыла свой единственный офис в Хьюстоне. Об этом «Известиям» рассказал источник на американском нефтяном рынке, а также источник, близкий к компании. Косвенно это подтверждается также тем, что сайт компании не работает. Официально в «Лукойле» не предоставили комментариев. По мнению экспертов, от зарубежной экспансии было решено отказаться из-за санкций и низких цен на нефть. Потери акционеров от закрытия актива равны объему их инвестиций — то есть $500 млн. На капитализацию «Лукойла» это никак не повлияет, поскольку PanAtlantic не является ее «дочкой».

PanAtlantic Exploration не относится к числу лидеров американской нефтяной отрасли, до 2012 года она называлась Vanco Overseas Energy Limited. Еще с момента своего открытия в 2010 году она была полностью ориентирована на шельфовую добычу в Западной Африке, что подвергло ее большому риску с падением нефтяных цен в конце 2014 года.

В 2015–2016 году компания законсервировала практически все свои проекты, а сейчас и вовсе закрылась, рассказал «Известиям» источник на американском нефтяном рынке. Сайт компании (www.panatlanticexploration.com) сейчас также недоступен.

— Операции с компанией не ведутся уже несколько месяцев. Проекты заморожены. В ближайшее время, похоже, их не возобновят, — рассказал «Известиям» другой источник, близкий к компании.

О том, что PanAtlantic и «Лукойл» имеют общих акционеров, говорила председатель правления «ИФД КапиталЪ» (управляет активами акционеров «Лукойла») Ольга Плаксина, которая одновременно занимает пост председателя совета директоров Panatlantic Group. В мае 2015 года она сообщила Forbes, что «ИФД КапиталЪ» — один из акционеров PanAtlantic Exploration.

По словам собеседника «Известий», суммарно компания потратила на геологоразведку порядка $500 млн, сама компания сумму затрат на проекты никогда не раскрывала. Бурение на африканском шельфе перспективное, но дорогое — на одну скважину в 1–2 км может понадобиться до $120 млн инвестиций, оценил аналитик Moody's Analytics Крис Лафакис.

Что касается США, то там до 2016 года «Лукойлу» напрямую принадлежали еще две нефтяные компании — Chaparral Resources и Kimmeridge, следует из списка аффилированных лиц на сайте нефтекомпании. Последним проданным активом «Лукойла» в США была нью-йоркская KOSCO, крупный поставщик мазута и пропана. У «Лукойла» в США остались только автозаправки на северо-востоке страны, от которых нефтекомпания также последовательно избавляется — с 2010 года их количество сократилось вдвое с 650 до 300 штук.

— При нынешней цене на нефть в районе $55–60 шельфовая добыча вполне рентабельна, поэтому уход «Лукойла» с американского рынка — скорее вопрос стратегический, нежели экономический, — считает аналитик Moody's Analytics Крис Лафакис. — Нынешние санкции прописаны довольно обширно, и даже если сами акционеры подсанкционной компании не указаны в списках, их активы также могут блокироваться.

«Лукойл» старается дистанцироваться от политически рискованных проектов, отметил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

— Постепенное удешевление добычи делает Россию и страны Ближнего Востока более привлекательными регионами, чем Европу или США. В ближайшее время мы, вероятно, увидим рост добычи в Ираке, а также на Каспии и в Западной Сибири, — пояснил Игорь Юшков.

Пресс-служба «Лукойла» не предоставила комментариев, в том числе о том, что случилось с работавшими на предприятии сотрудниками.

Для российского нефтяного рынка уход акционеров «Лукойла» ничего не значит, говорят эксперты. «Лукойл» — это единственная крупная нефтяная компания в России, которая сокращает свое присутствие за границей в последнее время. Так, «Роснефть» сейчас ведет активную экспансию на рынке Латинской Америки и Азии. «Газпром Нефть» — в Иране и Норвегии, «Татнефть» присутствует в Иране.

За последние несколько лет «Лукойл» серьезно пересмотрел свою инвестиционную стратегию в отношении зарубежной экспансии. В 2016 году затраты на зарубежную геологоразведку упали с 50 до 14 млрд рублей и шли в основном на проекты в Ираке и Узбекистане. Кроме проектов на шельфе Африки, компания вышла, как писали «Известия», из Саудовской Аравии, а также распродала сеть автозаправок в ряде стран Восточной Европы. На очереди — продажа нефтетрейдингового подразделения Litasco, а также сицилийского нефтеперерабатывающего комплекса ISAB (мощностью 16 млн т), говорил президент нефтекомпании Вагит Алекперов. Кроме ISAB, в Европе «Лукойл» владеет заводами в Болгарии, Румынии и Нидерландах. В 2016 году переработка нефти на них выросла на 7,4% до 24,3 млн т.

Хотя «Лукойл» под американские санкции не попадал, их угроза ограничивает нефтекомпанию в новых приобретениях, признавался недавно ее совладелец Леонид Федун. В июне «ИФД Капиталъ» и его председатель правления Ольга Плаксина попали под санкции США. Согласно последнему пакету ограничений, американскому бизнесу запрещено входить в нефтегазовые проекты, в которых российские компании владеют долей как минимум в 33%. В то же время, «Лукойл» рассматривает вхождение в ряд проектов в Алжире, Мексиканском заливе и Иране.