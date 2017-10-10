Уверены на все триста

Впервые за всё время проведения ЕГЭ Рособрнадзор решил подсчитать количество трехсотбалльников — выпускников, набравших за три экзамена максимально возможное количество баллов (всего сдают четыре экзамена, но 400 баллов не набрал никто). Их оказалось 23 человека на всю страну — девять девушек и 14 парней. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов назвал их «интеллектуальной элитой нашей страны». И, скорее всего, лет через пять–десять эти молодые люди окажутся среди тех, кто будет двигать вперед отечественную науку. «Известия» решили выяснить у самих ребят и их родителей, в чем секрет трехсотбалльников. Оказалось, что учеба в спецшколе и репетиторы — вовсе не обязательное условие, попасть в список лучших может ученик рядовой школы. А самое главное — мотивация и стальные нервы.

В нынешнем учебном году в стены российских университетов пришли около 350 тыс. первокурсников, из них 23 человека добились результатов, которые многим кажутся невозможными. Среди трехсотбалльников пять москвичей — все они окончили лучшие столичные школы: учебные центры и лицеи при МГУ, МИФИ и МГТУ имени Баумана и гимназии № 1514 и 1520 (имени Капцовых). Санкт-Петербург в списке лучших из лучших представляет выпускник президентского физико-математического лицея № 239 Арсений Вирачев. Три трехсотбалльника — из Московской области (из Подольска, Балашихи и Сергиева Посада), по двое из Свердловской области, Татарстана и Брянской области, причем ребята из 400-тысячного Брянска — Анна Егорова и Александр Антонов — окончили разные школы. Вообще среди трехсотбалльников немало детей из обычных средних школ — без специальных уклонов и гимназического статуса.



Большинство ребят, набравших 300 баллов, выросли в областных центрах европейской части России. Исключения — Константин Махнев и Дмитрий Рыбин из Екатеринбурга (оба окончили школу при Уральском федеральном университете имени Ельцина), Даниил Уткин из Кургана и Дмитрий Ро мский — из Новосибирска. Несколько трехсотбалльников дали небольшие города — например, Анастасия Золотухина окончила школу в Бугульме (Татарстан), Анастасия Клещенко в Обнинске (Калужская область), Анжелика Качалова — из города Пестово (Новгородская область).

Автор цитаты Как правило, трехсотбалльники выбирали предметы по одному профилю — физико-математическому, естественно-научному или гуманитарному. Математиками оказались жители Москвы, Петербурга и крупных промышленных городов. В небольших областных и районных центрах больше гуманитариев.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов надеется, что в будущем трехсотбалльники займут достойное место в российской науке и промышленности.

— Система ЕГЭ позволяет выявить таких выпускников и дает им возможность поступить на бюджетные места в лучшие вузы России, — заявил Сергей Кравцов «Известиям». — Ведь участники экзаменов, получившие в сумме 300 баллов по учебным предметам, будут в числе первых в списках зачисления. Сейчас они уже определили свою дальнейшую судьбу. Кто-то выбрал путь в фундаментальную науку. Есть и такие, кто поступил в технический вуз или остался учиться в своем регионе. Но какой бы вуз они ни окончили и какую бы профессию ни избрали себе в дальнейшем, хочется верить, что эти выпускники — будущая интеллектуальная элита нашей страны.

Директор гимназии № 1520 имени Капцовых Вита Кириченко отметила, что выпускник этого учебного заведения Антон Власов, который получил максимальное количество баллов по профильной математике, английскому и химии, не занимался с репетитором.

— Я не считаю высокий результат выпускников обычных школ феноменом, — сказала она «Известиям». — За каждым достижением — характер, трудолюбие, учителя. Я очень рада, что среди 23 выпускников, получивших 300 баллов, есть выпускники разных школ из разных регионов страны.

Истории четырех одаренных, мотивированных к учебе и упорных мальчиков и девочек могут оказаться полезными нынешним старшеклассникам и их родителям. Потому что каждый может выбрать для себя подходящую модель и добиться такого же успеха. Учебный год только начался.

«Я просто видела медаль старшей сестры»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Полина Камзеева, Подольск, поступила в РХТУ имени Менделеева, 300 баллов за литературу, русский язык и химию

Полина даже в списке лучших стоит особняком. Она единственная выбрала для сдачи экзамены по разным профилям — литературу, русский и химию. В итоге — 100 баллов по всем трем предметам. Причем для освоения будущей профессии ей нужна только химия — девушка поступила в РХТУ имени Менделеева и мечтает разрабатывать новые лекарственные препараты. Литература Полине для поступления была не нужна. Зачем сдавала? А просто об этом Полину попросила учительница русского языка и литературы. Елене Валерьевне Боровой было интересно, как девочка сдаст ее предмет. Сама же Полина уверяет, что даже не готовилась к экзамену.



— В десятом классе долго думала — идти на химика или на филолога, — рассказала Полина. — Выбрала химию, но на всякий случай отметила для себя и филологический набор предметов. Изучать литературу можно и самостоятельно. А по химии лучше получить прочное вузовское образование. Да и работу в этой сфере найти проще, чем с дипломом филолога.



По словам мамы Полины Ольги Камзеевой, с репетитором ее дочь занималась только по химии и всего полгода, в 11-м классе. А русский и литературу девочка нигде дополнительно не изучала. Но регулярно участвовала в олимпиадах по литературе.



— Работала не на оценки — наверное, это просто какая-то ответственность. Она с детских лет была умненькой девочкой, — говорит Ольга Камзеева.



Можно предположить, что набрать 100 баллов по химии помогли занятия с репетитором. Ну а как же другие предметы? Полина пожимает плечами и говорит, что секретного рецепта успеха у нее нет — достаточно слушать, что говорят учителя на уроке, а затем дома читать заданное. И это касается всех школьных дисциплин, а не только тех, по которым предстоит сдавать экзамены.

Автор цитаты Мне сейчас проще учиться в университете, чем некоторым выпускникам спецшкол. У них хорошие знания по основным предметам, но каким-то другим они уделяли меньше внимания. Иногда даже сами учителя давали им меньше знаний по непрофильным дисциплинам — они ведь как бы и не нужны.

— Мне сейчас проще учиться в университете, чем некоторым выпускникам спецшкол. У них хорошие знания по основным предметам, но каким-то другим они уделяли меньше внимания. Иногда даже сами учителя давали им меньше знаний по непрофильным дисциплинам — они ведь как бы и не нужны. В итоге этим ребятам тяжело учиться в вузе. Вообще по сравнению с тем, как готовились к ЕГЭ мои одноклассники, я довольно мало сил убивала на это. Был уже какой-то фундамент. Не приходилось наверстывать упущенное. Я отличница и поэтому всегда налегала на все предметы, — говорит Полина. — Могла выбрать и сдать что угодно, просто химия и литература мне нравились. Мне никто никогда не говорил, что надо хорошо учиться. Я просто видела медаль старшей сестры. И родители у меня круглые отличники.

«Я столько времени на это убил!»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко





Александр Антонов, Брянск, поступил на юридический факультет МГУ, 300 баллов за историю, обществознание и русский язык

Саша с седьмого класса занимался с репетитором русским языком, а последние два года перед выпуском — историей и обществознанием. Все его одноклассники из городского лицея № 1 имени Пушкина успешно сдали ЕГЭ и поступили в университеты, некоторые учатся с ним на юрфаке.



Отец мальчика, Сергей Антонов, вспоминает, что в младших классах сыном очень плотно занималась мама. Вместе делали все уроки, ребенка заставляли много читать. А с пятого класса он уже контролировал свою учебу сам.



— До четвертого класса Саша был как все — не сказать, что «ботаник». В младших классах учился на четверки и пятерки. Да и в аттестате у него несколько четверок по непрофильным предметам — химии, биологии и математике. Когда стали известны результаты ЕГЭ, учителя сказали: «Не тем мы «красные» аттестаты давали», — рассказал «Известиям» Сергей Антонов.

Ему хотелось, чтобы сын пошел по его стопам и выбрал техническую специальность. Но увидев, какие способности у мальчика к общественным наукам, отец сдался. По мнению Сергея Антонова, секрет воспитания трехсотбалльника прост — надо уважать своих детей и доверять им.



А Саша Антонов убежден: чтобы хорошо сдать ЕГЭ, недостаточно просто учиться. Надо быть в предмете, полюбить его. Готовясь к первому экзамену — по обществознанию, — Саша упорно повторял материал не потому, что надо, а потому, что ему это нравится.

— У меня была мечта поступить в МГУ. И была возможность сделать это за счет ЕГЭ, — сказал «Известиям» Саша Антонов. — Я шел к своей цели: хорошо сдать экзамен и попасть в лучший университет страны. Занимался с репетиторами, ходил на все факультативные занятия по субботам, ничего не пропускал. Я столько времени на это убил! Поэтому, когда получил свои результаты, сказал себе: «Да, это действительно заслуженно». Шок был, когда впервые получил сто баллов. А на третий раз подумал, что так и должно быть.





«Готовиться заранее и не слишком нервничать»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Александра Чубчева, Москва, поступила в МФТИ, 300 баллов за математику, физику и русский язык

Выпускница Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) МГУ Саша Чубчева особо готовилась только к русскому — по математике и физике на руках были результаты олимпиад. Так что эти предметы она сдавала без волнения, что и стало одной из причин успеха. И совет, который студентка может дать нынешним одиннадцатиклассникам и их родителям, тоже прост: готовиться заранее и не слишком нервничать.



— Очень мешают глупые ошибки в вычислениях по невнимательности, — сказала Саша Чубчева. — Или можно неправильно прочитать условия. Такое тоже бывает.



Сейчас Александра Чубчева учится в МФТИ. Этот вуз принял в сентябре четырех трехсотбалльников. Проректор по учебной работе и довузовской подготовке МФТИ Артем Воронов рассказал «Известиям», что ребята с самыми высокими баллами в большей степени ориентированы на то, чтобы в будущем заниматься наукой.



— В последние годы мы наблюдаем рост качества подготовки школьников в Москве, — пояснил Артем Воронов. — А кроме того, повышается доступность знаний для детей из удаленных городов. Лучшие выпускники охотно идут к нам, потому что сейчас очень популярны инженерные направления.

«Так получилось»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Ильдус Садртдинов, Москва, поступил на факультет компьютерных наук ВШЭ, 300 баллов за математику, информатику и физику



Ильдус окончил столичную гимназию № 1514, сдал на сто баллов профильную математику, информатику и физику и поступил в «вышку». В будущем он рассчитывает работать в сфере IT. По словам мальчика, основную роль сыграла сильная школа, где учеников больше готовили к олимпиадам, нежели к ЕГЭ. Так что с репетиторами ему заниматься даже не пришлось.



— Меня часто спрашивают: «Как?» Не нахожу, что ответить. Так получилось. Не скажу, что занимался больше, чем другие, иногда даже меньше, — говорит Ильдус о своем успехе. — Знания получают все. Вопрос, наверное, в том, чтобы уметь их применять непосредственно к задачам и выработать навык решения задач так, как того требует экзамен.



Молодой человек вспоминает, что родители с детства прививали интерес к наукам, старались расширить его кругозор. Если ребенка изначально заинтересовать, потом он неизбежно сам потянется к знаниям, говорит Ильдус.

Автор цитаты «Мотивация к познанию и творчеству — вечный двигатель образования»

Завкафедрой психологии личности психологического факультета МГУ профессор Александр Асмолов: