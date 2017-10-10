«Рубин» хочет вернуть Бибраса Натхо

Полузащитник столичного ЦСКА Бибрас Натхо, с 2010 по 2013 год выступавший за казанский «Рубин», может вновь вернуться в команду Курбана Бердыева. По информации «Известий», 29-летний игрок является одной из главных трансферных целей клуба из столицы Татарстана.

Именитый тренер Курбан Бердыев вернулся в «Рубин» летом 2017 года. С его именем связаны самые яркие страницы в истории команды из столицы Татарстана: сначала наставник вывел «Рубин» в высший дивизион российского футбола (2002), а позднее дважды добивался с казанцами триумфа в национальном первенстве (2008, 2009). Опытному тренеру, успевшему после своего ухода из «Рубина» в 2013 году достичь серьезных высот с «Ростовом», сейчас приходится заново выстраивать казанскую команду, которая заметно сбавила за время его отсутствия.

Очевидно, что первый сезон Курбан Бердыев использует в большей степени для того, чтобы заложить фундамент для будущего. Команду предстоит полностью перестроить под философию игры 65-летнего специалиста. Важнейшей частью работы тренера является трансферный рынок. Курбан Бердыев давно дал понять, что привык рассчитывать на проверенных футболистов, а под его руководством многие игроки способны выдавать максимум своих возможностей.

— У Бердыева отличные отношения с Бибрасом — под его руководством Натхо выходил на пик своей карьеры, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией в казанском клубе. — Именно уход Бердыева из «Рубина» послужил главной причиной того, что израильский полузащитник покинул клуб в начале 2014 года. Сейчас казанцы по инициативе Бердыева намерены вернуть Бибраса в команду. Руководство клуба рассчитывает забрать Натхо у ЦСКА летом 2018 года, когда закончится его контракт с армейцами и он станет свободными агентом.

На сегодня Бибрас Натхо не является постоянным игроком основного состава ЦСКА и в официальных матчах чаще выходит на замену. При этом, как рассказал «Известиям» источник в армейском клубе, москвичи не заинтересованы в том, чтобы футболист покинул команду бесплатно.

— Учитывая опыт Натхо и не самую длинную скамейку ЦСКА, этот игрок, конечно, нужен клубу, — рассказал собеседник «Известий». — Но у него достаточно серьезная заплата по меркам армейцев. Естественно, ЦСКА не хочет терять квалифицированного игрока бесплатно, особенно с учетом нынешней финансовой ситуации. Но руководство клуба не готово предложить футболисту новый контракт на прежних финансовых условиях. Также у ЦСКА существует и определенный принцип относительно перезаключения договоров с возрастными игроками — им, как правило, предлагаются годичные контракты. Делается это для минимизации возможных рисков, связанных с травмой спортсмена, игровым спадом и т.д. Через это прошли многие нынешние ветераны ЦСКА. Именно из-за этого летом москвичам не удались договориться о пролонгации договора с 29-летним сербом Зораном Тошичем, который в итоге покинул команду. С Натхо, желающим получить долгосрочный контракт, договориться будет не менее сложно. Не исключен вариант, что армейцы попытаются заработать хоть какие-то деньги на продаже футболиста грядущей зимой.

По оценкам экспертов, трансферная стоимость Бибраса Натхо на сегодня составляет около €6 млн. Однако фактически его ценник может упасть в несколько раз, так как его контракт с ЦСКА подойдет к концу — в июне 2018 года любой клуб сможет заполучить полузащитника абсолютно бесплатно.

— Натхо — квалифицированный игрок, который отлично адаптирован под наш чемпионат, — сказал «Известиям» бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов. — В 29 лет он находится в отличной физической форме, и я бы не сказал, что кто-то из армейской молодежи сейчас выглядит сильнее, чем Бибрас. Уверен, он способен принести любому клубу еще много пользы. Натхо не останется без команды. Это футболист, который способен помочь в решении самых серьёзных задач и может усилить практически любой клуб РФПЛ.

Бибрас Натхо является воспитанником израильского клуба «Хапоэль» из Тель-Авива. В 2006 году он стал игроком основной команды, а в сезоне-2009/10 «Хапоэль» вышел в раунд плей-офф Лиги Европы. Всего за израильтян хавбек отыграл 91 матч и забил 5 мячей.

В марте 2010 года Бибрас Натхо перешел в казанский «Рубин». Уже в 2011 году полузащитник стал лучшим игроком команды, по мнению болельщиков. Однако в конце 2013 года он не продлил контракт с клубом, и в январе 2014-го подписал соглашение до конца сезона с греческим "ПАОКом".

Летом 2014 года футболист перешел в московский ЦСКА. В составе армейцев он становился чемпионом России в сезоне-2015/2016. Всего за красно-синих Бибрас Натхо провел 115 матчей, в которых забил 26 мячей и отдал 17 голевых передач.

Полузащитник выступал за юношеские (U-17, U-18, U-19) и молодежную (U-21) сборные Израиля. В главной команде страны он дебютировал 3 марта 2010 года в товарищеской встрече со сборной Румынии.

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