История в датах: 10 сентября

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Фото: commons.wikimedia.org
10 сентября в России отмечается День танкиста — этот праздник был учрежден в 1946 году в знак заслуг бронетанковых войск в Великой Отечественной войне. На фото: командир танковой роты 142-го танкового батальона старший лейтенант Иван Шевцов, будущий Герой Советского Союза, рядом с подбитым им немецким танком «Тигр» в июле 1943 года
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Фото: Global Look Press/Serguei Fomine
10 сентября 1961 года состоялся торжественный пуск расположенной в районе Волгограда Волжской ГЭС, строительство гидроэлектростанции шло с 1951 по 1962 год. На фото: вид на ГЭС в 2017 году
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Фото: commons.wikimedia.org
10 сентября 1960 года во время олимпийского марафона победу одержал Абебе Бикила — бегун из Эфиопии, преодолевший всю дистанцию босиком. Спортсмена включили в состав сборной в самый последний момент, и выяснилось, что ни одна пара обуви не подходит ему идеально. На фото: Абебе Бикила на финише
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Фото: commons.wikimedia.org
10 сентября 1721 года между Россией и Швецией был заключен Ништадтский мир, завершивший Северную войну. Она продлилась с 1700 по 1721 год. На фото: гравюра 1721 года Питера Шенка-младшего «Подписание мирного договора в Ништадте»
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