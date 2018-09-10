История в датах: 10 сентября

10 сентября в России отмечается День танкиста — этот праздник был учрежден в 1946 году в знак заслуг бронетанковых войск в Великой Отечественной войне. На фото: командир танковой роты 142-го танкового батальона старший лейтенант Иван Шевцов, будущий Герой Советского Союза, рядом с подбитым им немецким танком «Тигр» в июле 1943 года