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История в датах: 9 сентября

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Фото: РИА Новости/О. Игнатович
9 сентября 1828 года в Тульской губернии родился Лев Николаевич Толстой — один из величайших русских писателей. На фото: Лев Николаевич Толстой разбирает утреннюю почту, Мещерское Московской губернии, 1910 год
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
9 сентября 1948 года была образована Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР). На фото: участницы церемонии открытия участка железной дороги от станции Хасан до станции Раджин в КНДР
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
9 сентября отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи — этот праздник появился в 2000 году, инициаторами стали члены международного движения Красного креста. На фото: ученики кадетского класса московской гимназии во время урока по оказанию первой помощи
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Фото: РИА Новости
9 сентября 1940 года дизельная подлодка Щ-423 завершила первый в истории подводный переход по Северному морскому пути. На фото: ледорез «Федор Литке», обеспечивавший поддержку субмарине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
9 сентября отмечается Международный день красоты, во многих городах и странах именно на этот день приходятся конкурсы красоты. На фото: финал конкурса «Мисс Россия-2017» в Москве
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