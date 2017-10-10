Надои хотят увеличить вдвое за счет селекции

Министерство сельского хозяйства планирует пересмотреть финансирование молочного скотоводства. В частности, больше средств может быть направлено на селекционную работу. По мнению членов рабочей группы при ведомстве, которая займется совершенствованием нормативно-правовой базы молочного животноводства, улучшение генетики крупного рогатого скота позволит увеличить его продуктивность в два раза.

При Минсельхозе сформирована рабочая группа, которая планирует пересмотреть законодательство в области племенного животноводства. «Известия» ознакомились с распоряжением ведомства о ее создании. Согласно документу, подписанному министром Александром Ткачевым, в ее состав вошли представители департамента животноводства Минсельхоза, а также руководители отраслевых союзов и научно-исследовательских институтов.

Исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов, вошедший в рабочую группу, рассказал «Известиям», что одна из задач в области молочного скотоводства — «работа над повышением генетического потенциала отечественного молочного скота». Если больше средств, выделяемых государством, будет направляться именно на улучшение пород коров, на селекционную работу, то производительность скота увеличится.



— Сейчас средняя продуктивность, то есть надой от одной коровы, в России составляет около 5 т в год. Для сравнения: в США этот показатель достигает 11 т, а в Израиле — более 12 т. Успешное развитие молочного скотоводства невозможно без устойчивого роста продуктивности животных. Поэтому важно уделять больше внимания селекционной работе, — объяснил Артем Белов.



Эксперт напомнил, что в прошлом году на молочное скотоводство было выделено из бюджета 26 млрд рублей. Из них только около 10% было направлено на улучшение генетики скота. Однако, как объяснил Артем Белов, даже эти средства не всегда расходуются эффективно. Чтобы добиться их оптимального распределения, необходимо скорректировать нормативно-правовую базу — в том числе внести изменения в закон «О племенном животноводстве».

С тем, что выделяемые из госбюджета средства нужно расходовать эффективнее, согласны и в Союзе животноводов России.

— Во всех цивилизованных странах улучшению генетики скота уделяют достаточно много внимания. И это положительно сказывается на животноводстве. Но рабочей группе при Минсельхозе стоит также обратить внимание на улучшение условий кормления и содержания животных. Эти аспекты тоже непосредственно влияют на увеличение их продуктивности, — добавили в Союзе животноводов.

Первое совещание новой рабочей группы может пройти в конце сентября — октябре.