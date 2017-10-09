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Россияне научились менять место жительства вслед за работой

Бóльшая часть квартиросъемщиков планирует арендовать жилье на долгий срок
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Фото: ТАСС/Антон Вергун
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У россиян меняется отношение к съемному жилью. Сейчас 23% реальных и потенциальных арендаторов готовы решить таким образом жилищный вопрос на длительное время (три года и более). В будущем, по данным Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), большинство из них рассматривают аренду как долговременное решение (68%). Эксперты отмечают новые тенденции в аренде физическими лицами: граждане всё чаще сдают собственную квартиру, чтобы снимать жилье рядом с местом работы или учебы. Однако, по мнению специалистов, развитие институционального рынка невозможно без принятия стимулирующих мер на государственном уровне.

По данным АИЖК, сейчас объем российского рынка арендного жилья  260 млн кв. м (около 10% многоквартирного фонда). Это почти 6,5 млн квартир. Основные арендаторы  физические лица. Бóльшую часть  3,7 млн квартир  снимают на рыночных условиях. Еще 1,9 млн квартир сдается родственниками и знакомыми. Это так называемый сектор серой аренды.

Институциональный рынок жилья практически неразвит: юридические лица сдают менее 5% квартир. Но по прогнозу развития рынка до 2023 года уже сформирован потенциальный спрос на долгосрочную аренду: из 26,6 млн граждан, нуждающихся в жилье, 4,7 млн готовы рассмотреть аренду как долгосрочное решение жилищного вопроса.  

Эксперты подтверждают, что в России действительно намечается тенденция к долгосрочному съему жилья.

 Во-первых, к такому решению приходят граждане, которые работают в одном городе, а живут в другом и тратят по несколько часов на дорогу в одну сторону. Они снимают квартиры и комнаты, чтобы иметь возможность останавливаться поближе к работе или точке пересадки на общественный транспорт,  рассказала «Известиям» директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Ирина Ирбитская.  Вторая категория долгосрочных квартиросъемщиков  это молодые семьи, у которых пока нет денег на ипотеку, но в будущем они надеются заработать на полноценную квартиру. Третья категория  студенты. Они ищут более комфортные варианты, чем те, что может предоставить устаревший и недешевый жилищный фонд вуза.

По словам эксперта, в стране также появились трендсеттеры, которые предпочитают не иметь собственного жилья и перемещаться вслед за работой, снимая квартиры. Но до уровня развитых европейских стран, где в среднем половина населения пользуется арендованным жильем, нам еще далеко.

По мнению экспертов АИЖК, востребованность аренды как долгосрочного инструмента решения жилищного вопроса будет возрастать. Чтобы дойти до уровня других стран с развитым рынком аренды, в России необходим ряд стимулирующих мер.

— В мировой практике наблюдается высокая мобильность населения, связанная со сменой работы и переездом в другой город, и не столь сильное желание приобретать квартиры в собственность, особенно до создания семьи, — пояснили в аналитическом центре АИЖК. — В России трудовая мобильность не так существенна. Спрос на арендное жилье в нашей стране сосредоточен в основном в крупных городах. Для развития институциональной аренды необходимо принятие ряда стимулирующих мер. Для того чтобы коллективные инвестиции в арендное жилье стали популярны, следует улучшить регулирование арендных фондов, увеличить их инвестиционную привлекательность и ликвидность. Требуется освобождение от налога на имущество, обеспечение возможности иметь в портфеле строящиеся проекты. АИЖК занимается решением этих вопросов в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье».

Эксперт Общественной палаты РФ Владимир Самохин также считает, что развитие рынка арендного жилья, частного или институционального, сдерживает налоговое бремя. По мнению специалиста, интерес граждан к съему квартир связан не столько с увеличением их мобильности, сколько с невозможностью накопить на собственное жилье.

– Несмотря на все попытки власти снизить ипотечные ставки и сделать менее обременительными кредиты, многим всё еще не под силу купить жилье. Поэтому они предпочитают не влезать в долги, а решать проблему с помощью аренды. Степень долгосрочности аренды определяется тем, какие задачи стоят перед семьей и насколько устойчиво положение арендатора на работе,  сказал Владимир Самохин.

Ирина Ирбитская считает, что динамика развития рынка аренды жилья зависит от уровня развитости инфраструктуры вложений в будущее.

— В отличие от европейских стран, где есть разнообразие финансовых институтов (всевозможных акционерных обществ, которые в будущем принесут дивиденды, банковских схем), в России такая система не развита. В нашей стране существует только одна схема вложения в будущее — покупка квартиры. Это тормозит увеличение спроса на мобильное жилье, — сказал эксперт. — Второй тормоз — отсутствие развитого рынка жилья социального найма. Во многих европейских странах есть дифференцированные линейки такого жилья для разных категорий арендаторов. Это не только форма выполнения государством социальных обязательств перед гражданами, но и рычаг муниципалитетов для привлечения высококвалифицированных кадров в свои города.

По мнению Ирины Ирбитской, мы находимся в точке бифуркации в развитии арендного жилья в ближайшие годы. Если национальные программы учтут барьеры развития арендного жилья и будут целенаправленно работать с ними, то скачок возможен. Если нет  то рынок найма недвижимости ждет стагнация или при благополучном сценарии несущественный рост.

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Людмила Берестова считает, что положительной динамики долгосрочной аренды жилья на рынке не наблюдается. Причиной тому  кризис.

 Платежеспособность граждан не увеличилась, доходы растут очень слабо и не у тех групп населения, которым требуется снимать квартиры. Поэтому нет предпосылок, что этот сегмент рынка изменится. Переход на долговременную аренду возможен, только если люди уверены в завтрашнем дне. Уверенность может наступить при стабилизации условий труда, но она пока не очень просматривается,  сказала Людмила Берестова.

Эксперт отметил, что только достойная и стабильная зарплата могла бы позволить гражданам не стремиться вкладываться в домохозяйство, а идти по пути Америки и европейских стран  жить во временном жилье, не опасаясь за завтрашний день.

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