История в датах: 31 августа

31 августа 1920 года на заводе «Красное Сормово» был выпущен первый советский танк, запущенный в массовое производство, — модель «Танк КС» также стала известна как «русский «Рено». Первый танк серии был назван «Борец за свободу товарищ Ленин». На фото: памятник первому советскому танку у проходной завода «Красное Сормово»
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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
31 августа в России отмечается День работников ветеринарии. Этот праздник в нашей стране появился в 2014 году. На фото: работница гостиницы для домашних животных при ветеринарном центре «Рикки-Тикки-Тави» в Волгограде
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Фото: Getty Images/Anwar Hussein
В ночь на 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже погибла леди Диана. Вместе с ней погибли сын египетского миллиардера Доди аль-Файед и водитель машины Анри Поль. На фото: принцесса Диана в Австралии в 1983 году
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Фото: РИА Новости
31 августа 1872 года, в Лигово Петербургского уезда родилась балерина Матильда Кшесинская, будущая прима Мариинского театра и супруга великого князя Андрея Романова. На фото: Балерина Матильда Кшесинская в роли Аспиччии в сцене из балета Цезаря Пуни «Дочь фараона»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
31 августа отмечается день рождения тельняшки. Именно в этот день в 1874 году великий князь Константин Николаевич подписал указ, по которому вводилась новая форма для личного состава Военно-морского флота. Сначала синие и белые полосы были разной ширины — свой современный вид тельняшка приняла лишь спустя 40 лет. На фото: праздник ВДВ в парке Горького
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