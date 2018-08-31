История в датах: 31 августа

31 августа отмечается день рождения тельняшки. Именно в этот день в 1874 году великий князь Константин Николаевич подписал указ, по которому вводилась новая форма для личного состава Военно-морского флота. Сначала синие и белые полосы были разной ширины — свой современный вид тельняшка приняла лишь спустя 40 лет. На фото: праздник ВДВ в парке Горького