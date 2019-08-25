История в датах: 25 августа

25 августа 1942 года ледокольный пароход «Александр Сибиряков» случайно наткнулся во время рейса на германский крейсер «Адмирал Шеер», охотившийся на шедшие в Мурманск и Архангельск конвои союзников. Команда ледохода решила принять неравный бой и успела сообщить на Большую землю об обнаружении крейсера. «Сибиряков» затонул, однако немецкая операция по уничтожению конвоев была сорвана. На фото: картина Павла Павлинова «Бой ледокола «Александр Сибиряков» с крейсером «Адмирал Шеер»