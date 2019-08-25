История в датах: 25 августа

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Фото: ТАСС/Борис Корзин
25 августа 1957 года свой первый рейс совершил пассажирский теплоход «Ракета». Первое отечественное речное судно на подводных крыльях в этот день отправилось в рейс из Горького (Нижний Новгород) в Казань. На фото: теплоход «Ракета» в акватории Канала имени Москвы, 1977 год
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Фото: Getty Images/UniversalImagesGroup
25 августа 1609 года Галилео Галилей продемонстрировал дожу Венеции и Большому совету республики свое изобретение — телескоп. Вероятно, попытки создать нечто подобное предпринимались и ранее, однако Галилей стал первым, кто сумел получить с его помощью научные данные и рассказал об этом миру. На фото: картина Детуше 1754 года
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Фото: commons.wikimedia.com
25 августа 1942 года ледокольный пароход «Александр Сибиряков» случайно наткнулся во время рейса на германский крейсер «Адмирал Шеер», охотившийся на шедшие в Мурманск и Архангельск конвои союзников. Команда ледохода решила принять неравный бой и успела сообщить на Большую землю об обнаружении крейсера. «Сибиряков» затонул, однако немецкая операция по уничтожению конвоев была сорвана. На фото: картина Павла Павлинова «Бой ледокола «Александр Сибиряков» с крейсером «Адмирал Шеер»
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Фото: Getty Images/ND/Roger Viollet
25 августа 1944 года войска союзников освободили от немецкой оккупации Париж — битва за французскую столицу длилась с 19 августа, сама оккупация началась в августе 1940 года. На фото: парижане приветствуют солдат на улице Гинемера, 25 августа 1944 года
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Фото: Global Look Press/Mary Evans Picture Library
25 августа 1875 года капитан британского торгового флота Мэттью Уэбб стал первым человеком, который вплавь пересек Ла-Манш. Заплыв продлился 21 час, а для тепла Уэбб натерся дельфиньим жиром. На фото: Уэббу передают термос с горячим кофе во время заплыва
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