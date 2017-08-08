Сеул выразил протест Японии в связи с ее притязаниями на острова Токто в Японском море, которые является спорной территорией. В настоящий момент острова контролируются Южной Кореей.

«Правительство категорически возражает против незаконных территориальных притязаний, содержащихся в опубликованной в Японии «Белой книге по обороне» и требует их немедленного опровержения», — цитирует ТАСС сообщение МИД Южной Кореи.

В дипломатическом ведомстве отметили, что повтороющиеся претензии не способствуют развитию двустороннего сотрудничества;

Также министерство национальной обороны Южной Кореи вызвало военного атташе Японии, котому была вручена нота протеста.

Ранее Токио опубликовал «Белую книгу по обороне» (документ, в котором указаны основные направления внешней политики государства, а также оценка военно-политической обстановке в регионе). В докладе утверждается, что острова Токто являются частью японской территории.