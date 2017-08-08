Позицию Пхеньяна после принятия санкционной резолюции СБ ООН будут отражать не заявления северокорейского руководства, а их действия. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник в Маниле.

Он подчеркнул, что Москва будет судить о позиции Северной Кореи по ее конкретным действиям.

«Я слышал, что Северная Корея устами своего министерства иностранных дел сделала жесткое заявление, которое эту резолюцию отвергает, считает ее несправедливой. Но так представители КНДР реагировали на все предыдущие резолюции Совета безопасности», — пояснил министр иностранных дел.

Ранее в субботу Совбез ООН единогласно принял санкционную резолюцию в отношении КНДР. Документ, в частности, вводит запрет на экспорт железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов из этой страны. Кроме того, санкции предполагают заморозку счетов Банка внешней торговли. Ограничительные меры также введены против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.