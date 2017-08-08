Министр образования и науки Ольга Васильева рассказала об увеличении школьных мест на 55 тысяч в предстоящем учебном году. Она отметила, что ежегодное увеличение количества школьников составляет 400 тысяч, что объясняется демографическим ростом.

Васильева обратила внимание, что нехватка новых дополнительных мест в школах ощущается уже сейчас, поэтому правительство планирует создать 55 тысяч новых мест.

«Благодаря государственной программе строительства школ, уже к 2025 году в России удастся создать 6,5 млн новых мест для учеников», – цитирует «Федеральное агентство новостей» слова главы Минобрнауки. По словам Васильевой, ежегодно на эту программу выделяется 25 млрд рублей.