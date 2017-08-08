Во вторник, 8 августа, весь мир отмечает День кошек. Праздник появился в 2002 году по инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare».

Организация создавала этот праздник не только для того, чтобы чествовать пушистых питомцев, но и для того, чтобы привлечь внимание к проблеме бездомных животных.

В России любовь к кошкам оказалась настолько большой, что для любимцев был учрежден отдельный российский праздник, который отмечается 1 марта.