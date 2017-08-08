Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия убеждена в отсутствии альтернативы возобновлению политического процесса по КНДР, Москва готова к диалогу с Пхеньяном.

«Мы убеждены, что нет альтернативы возобновлению политического процесса, в частности, шестисторонних переговоров», – сказал министр.

Лавров также отметил, что Россия и Китай уже внесли соответствующие предложения.

«Мы будем их продвигать в Нью-Йорке и на других площадках. Конечно, продолжим диалог с нашими северокорейскими соседями», – добавил он.

Лавров добавил, что о действиях властей Северной Кореи следует судить по конкретным шагам, а не заявлениям.

Ранее сообщалось, что КНДР пообещала перейти к «физическим действиям» в связи с принятием резолюции СБ ООН, которая вводит новые санкции против этой страны.

Резолюция предусматривает запрет на импорт из КНДР, заморозку счетов Банка внешней торговли, а северокорейским морским судам, нарушившим резолюции ООН, будет запрещен вход в порты всех государств. Также предусмотрены новые санкции против лиц, связанных с ракетной и ядерной программами Пхеньяна.