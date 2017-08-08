В Приморье восстановили автомобильное сообщение с отрезанным паводком Хасанским районом края.

Как сообщает местная администрация, теперь домой смогут вернуться туристы, находящиеся с обеих сторон российско-китайской границы.

«В Хасанском районе Приморья открыт проезд по автомобильной дороге Раздольное – Хасан. Движение до Славянки сейчас организовано по временной схеме», — говорится в сообщении.

По данным властей, всего в зону стихии в крае попали 34 населенных пункта, свыше 2 тыс. жилых домов с населением более 13 тыс. человек подтоплены.

В крае ввели режим ЧС. Дорога возле пункта пропуска «Краскино» на границе с Китаем была размыта.