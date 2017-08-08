Японский актер Харуо Накадзима, известный по роли Годзиллы, скончался в возрасте 88 лет от воспаления легких. Об этом во вторник, 8 августа, сообщило агентство Kyodo.

Накадзима снялся в более чем 10 картинах про гигантского ящера. Основной отличительной особенностью японских фильмов является тот факт, что монстр создавался без помощи компьютерной графики — Годзиллу играл реальный актер в специальном костюме, который весил около 40 кг.

В 2010 году Накадзима даже написал мемуары под названием «Моя жизнь в шкуре монстра», где рассказал обо всех трудностях, с которыми он столкнулся во время съемок. В своей книге актер описал историю, когда он в полной экипировке упал в бассейн с 7-метровой высоты и чудом остался жив.

Киностудия Toho выпустила первый фильм про Годзиллу в 1954 году. Всего было снято 30 картин.