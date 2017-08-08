Экс-глава сервиса такси Uber Трэвис Каланик не собирается возвращаться на свой пост.

Об этом заявил сотрудникам сооснователь и член совета директоров компании Гаретт Кемп.

«Несмотря на слухи, которые, я уверен, вы видели в новостях, Трэвис не возвращается на должность гендиректора. Мы стремимся принять на работу нового первоклассного гендиректора, чтобы вести Uber», — приводит его слова портал Recode.

Ранее сообщалось, что Каланик рассматривает варианты, как вернуться на свою должность.