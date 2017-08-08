По меньшей мере 31 рыбак погиб в результате атак боевиков радикальной группировки «Боко Харам» на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.

По данным агентства, вооруженные боевики напали на рыбаков на островах, расположенных на озере Чад, 5 августа. По словам очевидцев, нападающие разделились на две группы. Атака произошла через неделю после того, как был снят запрет на ловлю рыбы в водах водоема, расположенного на стыке Нигерии, Нигера, Камеруна и Чада.

Запрет на вылов рыбы в озере Чад был введен после появления заявлений о том, что боевики «Боко Харам» используют доходы от ловли для финансирования своей военной кампании.