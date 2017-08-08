Северная Корея впервые с 2014 года разместила на патрульном катере две противокорабельные крылатые ракеты Stormpetrel («Буревестник»). Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в американской разведке.

По данным телеканала, ракеты появились несколько дней назад в порту Тхэйдонг на восточном побережье КНДР, где находится штаб западного флота Северной Кореи.

«Действия Пхеньяна указывают на вероятность ракетного испытания в предстоящие дни или могут быть защитной мерой, если ВМС США направят больше кораблей к Корейскому полуострову», — сообщили журналистам чиновники.

Издание напоминает, что США регулярно проводят учения у берегов Корейского полуострова, что вызывает острую реакцию Пхеньяна. Сообщения о появлении ракет на катере поступили спустя два дня после принятия в СБ ООН новой резолюции по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны.