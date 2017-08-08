Социальная изоляция и одиночество представляют большую угрозу для человека, чем ожирение.

К такому выводу пришли психологи из Университета Бригама Янга в американском штате Юта.

Ученые провели два метаанaлиза, в каждом из которых были объединены результаты десятков исследований.

Первый включал почти 150 научных работ, охвативших, в общей сложности, 300 тыс. добровольцев. Как выяснилось, крепкие социальные связи снижают риск ранней смерти на 50%. Второй метаанализ учитывал результаты 70 исследований с участием свыше 3 млн человек. Одиночество или социальная изоляция, согласно выводам ученых, в большей степени увеличивает риск преждевременной смерти, чем иные факторы, в том числе избыточный вес, сообщает портал EurekAlert!.

Исследователи убеждены, что система здравоохранения должна учитывать влияние социальных связей на здоровье людей.