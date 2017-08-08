Хакеры опубликовали в интернете ссылку на внутренние документы кабельного канала HBO, включая сценарий следующего эпизода «Игры престолов».

Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Киберпреступники прислали изданию ссылку на документы. Некоторые файлы были помечены как «Конфиденциально» и «Сценарий Игры престолов 7».

В письме хакеры заявили, что на взлом HBO у них ушло полгода.

Взломщики также записали видеoпослание для гендиректора HBO Ричарда Плефера, в котором они требуют деньги от канала, при этом сумма не указывается.

На прошлой неделе хакеры взломали внутреннюю сеть кабельного канала НВО и похитили сценарий эпизода популярного сериала «Игра престолов» с официальной датой выхода 6 августа и позже выложили его в сеть.