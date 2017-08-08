Руководство Минобороны РФ планирует провести грандиозный воздушный фестиваль в честь 105-летия Воздушно-космических сил (ВКС) России. Как удалось выяснить «Известиям», мероприятие пройдет дважды — в День ВКС 12 августа, а также в рамках форума-выставки «Армия-2017», запланированного с 22 по 27 августа в парке «Патриот».

Изначально в планах Воздушно-космических сил было проведение воздушного парада. Но позже слово «парад» было заменено на «фестиваль».

Всего в мероприятии примут участие 105 летательных аппаратов, в том числе истребители Т-50, Су-35 и Су-30. Историческую часть воздушного фестиваля представят штурмовик Ил-2, ночной бомбардировщик По-2.

Сейчас все участники фестиваля активно проводят тренировки.

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Парад заменили фестивалем