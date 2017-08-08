Киев выразил протест Варшаве из-за планов по размещению на новых польских паспортах изображения часовни-ротонды, расположенной в украинском Львове.

Министерство иностранных дел Украины вручило послу Польши Яну Пекло ноту протеста. Как сообщается в заявлении украинского внешнеполитического ведомства, Киев рассматривает намерения Варшавы как «недружественный шаг», который навредит «развитию взаимовыгодного стратегического партнерства между Украиной и Польшей».

Как передает «Федеральное агентство новостей», часовня-ротонда, которую власти Польши хотят разместить на паспортах, расположена на территории Лычаковского кладбища во Львове, где находятся польские военные захоронения.

Напомним, в 2018 году к 100-летнему юбилею независимости в Польше выпустят паспорт нового дизайна. Ранее сообщалось, что на страницах документа среди других изображений, возможно, разместят «Мемориал орлят» во Львове, а также Святые ворота в Вильнюсе.