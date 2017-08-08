Нападавшие на военную базу в Венесуэле, вероятно, получали зарубежную поддержку.

Об этом сообщает минобороны страны.

Согласно заявлению военного ведомства, нападавшие получали деньги «из Майами от крайне правых групп, связанных с венесуэльской оппозицией, а также с иностранными правительствами, которые осуществляют враждебные и интервенционистские действия против страны», передает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что на военную базу «Парамакай» было совершено нападение. Военные взяли ситуацию под контроль. По словам президента страны Николаса Мадуро, в результате нападения погибло два человека и один был ранен.

Напомним, 30 июля в Венесуэле прошли выборы в Национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум.