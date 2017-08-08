Корреспонденты The Guardian не намерены приезжать в тюрьму Форт-Дикс к российскому летчику Константину Ярошенко. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе британской газеты, общаться с осужденным или с его семьей в Ростове-на-Дону они не будут.

Поводом для обращения в британское издание стала публикация в марте 2015 года, в которой утверждается, что американские агенты под прикрытием в Либерии накрыли крупную сеть наркоторговцев. Повествование строилось главным образом вокруг Константина Ярошенко, однако его история была дана в пересказе, тогда он сам и его семья предложили журналистам узнать его историю из первых уст.

Ярошенко в интервью «Известиям» заявил, что статья в The Guardian носит заказной характер.

«Мне просто снова закрывают рот. Ведь они боятся, что я расскажу о том, что творилось в Гвинее, в Киеве. Там происходили очень серьезные вещи. Они знают, о чем я. Я ведь маленькое звено в этой огромной цепи по дискредитации Российской Федерации», — сказал «Известиям» осужденный летчик.

На вопрос «Известий», как корреспонденты The Guardian собираются отвечать на письмо Константина Ярошенко и какие шаги намерены предпринять, пояснили, что довольны репортажем двухлетней давности и не собираются описывать эту ситуацию «с позиции господина Ярошенко».

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«Я маленькое звено в цепи по дискредитации РФ»