Электроснабжение жителей Крыма и Севастополя восстановлено в полном объеме, сообщается на сайте Минэнерго России.

«В 22:25 <...> электроснабжение потребителей в Республике Крым и городе Севастополе восстановлено в полном объеме», — отметили в ведомстве.

Ранее в результате временного отключения более 108 тыс. человек на полуострове остались без света.

По данным Минэнерго, причиной отключения было высокое потребление электрической мощности из-за жары. На полуострове уже несколько дней температура воздуха достигает 40 градусов, и крымчане используют кондиционеры.