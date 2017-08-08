Пилот частного легкомоторного самолета Хашаев Хасамбек, который врезался в автомобиль при взлете в Шелковском районе Чечни, находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил журналистам травматолог Шелковской районной центральной больницы Камал Ялмамбеков.

Врач уточнил, что состояние пациента 1973 года рождения оценивается как средней степени тяжести.

«Он получил небольшие раны лица. Должен за неделю полностью восстановиться», — цитирует врача ТАСС.

Следователи начали проверку по факту происшествия, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что пилот самолета марки «Спектр-Аэро» при попытке взлета не рассчитал силы и врезался в припаркованную у дороги машину. В момент ДТП водителя в автомобиле не было.