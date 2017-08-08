Минобрнауки проверит учителей на знание русского языка и математики. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Васильева на встрече с журналистами.

По ее словам, предметный тест пройдет осенью. В нем примут участие педагоги из 15 регионов, передает ТАСС.

О каких именно субъектах РФ идет речь, министр не уточнила.

Весной 2017 года глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил о том, что более 10% учителей, окончивших педагогические вузы, испытывают проблемы с русским языком и математикой.