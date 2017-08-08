Около 55 тыс. новых школьных мест будет создано в России до конца года.

Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева.

По ее словам, за счет демографического роста число школьников ежегодно увеличивается на 400 тыс.

«В этом году мы создадим 55 тыс. новых мест», — цитирует ее ТАСС.

Также министр считает, что передача полномочий по управлению школами из муниципального на региональный уровень поможет уравнять уровень финансирования, выделяемого на учеников.

«У нас огромное количество примеров, когда регионы содержат свои замечательные лицеи и гимназии. Но когда идет передача субсидий муниципалам, муниципалы отщипнули на другие нужды, и школы у нас недофинансированы», — отметила Васильева.

По ее словам, главная задача переподчинения школ — это равное, качественное и доступное образование для каждого ребенка, который живет в России.