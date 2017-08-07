В Якутии опять будут вызвать искусственный дождь для борьбы с лесными пожарами. В республике планируется разместить 65 работников Авиалесоохраны. Необходимо приобретение техники и взрывчатки.

По прогнозу, 8-9 августа ожидается прохождение локальных осадков, отмечает ИА SakhaNews. Северная часть Якутии попадает в зону риска в августе, возможно туда отправят бомбардировщик. В регионе, по последним данным, продолжается 31 пожар, пять из них локализовано.

Ранее авиалесоохрана проводила работы по искусственному вызыванию осадков в Вилюйском районе, где горели 33 тыс. га территории. Дождей там не было полтора месяца, ситуацию осложнили ветер и грозы. Напомним, за лесной пожар в Борогонском наслеге ответят в суде глава Вилюйского района Якутии и руководитель муниципального образования. Прокуратура установила факт того, что силы на тушение огня не были направлены своевременно.