В отеле, где на время чемпионата мира по легкой атлетике поселились российские спортсмены, обнаружена вирусная инфекция. От нее пострадали уже более 25 атлетов из Украины, Германии, Эстонии и других стран, сообщает в понедельник, 7 августа, ТАСС.

Как уточняет агентство, данную информацию уже подтвердила официальный представитель нейтральных спортсменов Елена Орлова. По последним данным, в медицинском изоляторе находятся 26 человек.

Больше всех от вируса пострадала сборная Германии, где заболели лидеры команды Роберт Хартинг (метание диска) и Давид Шторль (толкание ядра).