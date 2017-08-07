Компания «Нафтогаз Украины» намерена более чем на $5 млрд увеличить исковые требования к «Газпрому» в Стокгольмском суде по иску о транзите. Об этом заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

«Наши исковые требования — более 13 млрд, которые мы уже выставили. А мы еще выставим более чем на $5 млрд», — сказал топ-менеджер в интервью украинскому «Пятому каналу».

Кроме того, Витренко отметил, что Украина не исключает возможности закупки российского газа в случае возникновения кризисной ситуации во время отопительного сезона.

«Газпром» и «Нафтогаз Украины» судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предмет исков — контракты на поставку газа из России на Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года.