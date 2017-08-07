В Уссурийском городском округе без света из-за повреждений электросетей в результате ливневых дождей остаются более 5 тыс. домов, в которых проживает более 10 тыс. человек. Ранее удалось возобновить электроснабжение в пяти социальных объектах, в том числе в детской больнице в Дубовой Роще.

Как передает ИА PrimaMedia, отключения коснулись Приморской психиатрической больницы в Уссурийске и в селе Заречное. Также подтоплено более 1,1 тыс. домов, пострадали участки автомобильных дорог. Развернуты шесть пунктов временного размещения общей вместимостью 650 человек, в которые переселили уже более 200 человек.

Ранее на территории Приморского края был введен режим чрезвычайной ситуации. Спасатели оказывают адресную помощь населению, ведут откачку воды, контролируют ситуацию в наиболее пострадавших населенных пунктах.