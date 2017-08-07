Энергоснабжение в Крыму и Севастополе из-за превышения допустимой нагрузки на высоковольтных линиях сняты. На сайте Минэнерго РФ сообщается, что все потребители были подключены в 22:25.

Ранее сообщалось, что вечером в понедельник более 108 тыс. крымчан остались без электричества. Это произошло из-за того, что энергетики ввели график временного отключения электроснабжения из-за превышения допустимой нагрузки на высоковольтных линиях. Мощность отключенных потребителей составила 70 МВт.