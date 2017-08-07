Музыкальная акция «Синий троллейбус» вновь стартует в Волгограде 3 сентября. Пока исполнители авторской песни выезжают в клубы ветеранов, библиотеки, школьные лагеря и готовятся отметить юбилей проекта. Первый рейс был совершен пять лет назад, в День города.

8 сентября состоится концерт-фестиваль в честь этой даты, сообщает ресурс novostivolgograda.ru. Выступления будут посвящены Булату Окуджаве, чьим именем и назван проект в целом. Гости услышат песни барда и интересные факты из его жизни и творчества. В День города, 10 сентября, «Синий троллейбус» совершит три рейса вместо обычных двух.

Окуджава - один из основателей жанра авторской песни. Первая ставшая известной композиция «Неистов и упрям...» была написана в Тбилисском университете в 1946 году. Следующие песни «На Тверском бульваре», «Зеленая скамья» и другие – когда он переехал в Москву в 1956 году. Строчка из «Союза друзей» - «Возьмемся за руки, друзья...» – стала девизом многих слетов и фестивалей, названием песенных рубрик. Песни Окуджавы звучат в кинофильмах, спектаклях, радиопостановках. Писал также историческую и автобиографическую прозу, киносценарии.