Графики временного отключения электроэнергии введены на Крымском полуострове.

Об этом заявили в понедельник, 7 августа в Минэнерго России.

«Отдана команда на ввод графиков временного отключения потребления: по «Крымэнерго» — 56 МВт; по «Севастопольэнерго» — 14 МВт», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Это связано с тем, что объемы потребления электрической энергии достигли предела из-за использования кондиционеров и вентиляторов.

По этой причине та же «Крымэнерго» призвала жителей полуострова и туристов по возможности сокращать потребление света в вечерние часы.