Жители Москвы не смогут наблюдать за лунным затмением в понедельник из-за высокой облачности. Об этом сообщили в Московском планетарии.

«Астрономические наблюдения в Парке неба 7 августа 2017 года не состоятся из-за погодных условий», — сказано в заявлении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что 7 августа с 20:00 до 23:00 в Московском планетарии можно будет увидеть «кровавое» лунное затмение. Кровавая Луна появится из-за особенностей светопреломления лучей Солнца через атмосферу Земли и спутник окрасится в багрово-красноватые тона.

Также затмение Луны можно будет увидеть на всей территории России, кроме Чукотки и Камчатки, где в это время уже наступит утро.

За эти два часа Луна пройдет через северную часть земной тени, максимально погрузившись в нее. Самый благоприятный момент для наблюдения за Луной в тени Земли в Санкт-Петербурге и Москве приходится на 21:20, когда спутник глубже всего погрузится в земную тень.

Однако плотная облачность в Москве рассеется лишь к часу ночи, когда лунное затмение уже закончится.

Следующее лунное затмение, которое можно будет увидеть на территории России, произойдет 31 января 2018 года.