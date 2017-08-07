Один человек пострадал в результате аварии частного легкомоторного самолета, который совершал взлет в Чеченской Республике.

«В населенном пункте Червлённая в Щелковском районе при выполнении взлета легкомоторный самолет получил повреждения фюзеляжа и крыла», — цитирует ТАСС представителя экстренных служб.

Видео, снятое очевидцем, демонстрирует, что, пытаясь взлететь с шоссе, летательный аппарат совершил столкновение с автомобилем.

Собеседник агентства добавил, что пилот, который не имел разрешения на взлет, госпитализирован с легкими травмами.