Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил взять на контроль расследование гибели десятилетней девочки на одной из туристических баз в Республике Бурятия.

Об этом рассказали «Известиям» в СК РФ.

Девочка получила удар током из-за неисправной проводки освещения пирса, где она купалась после бани, говорится в материалах следствия. От удара ребенок потерял сознание и его не смогли увезти в больницу.

Отмечается, что работники турбазы, расположенной на побережье Байкала, знали о проблеме, но по какой-то причине не исправили ее.