Третий рок-фестиваль «Чернозем» проходил с 4 по 6 августа a Тамбовской области. За три дня концерты посетило более 19 тыс. человек.

На мероприятии выступили как звезды рок-музыки, так и локально известные исполнители: «КняZz», «Ундервуд», Nobody.one, «Сурганова и оркестр», «Браво», «Чайф», «ЕжеВикА», «АлоэВера», «Элизиум», Louna, «Ария», «Алиса», «Йорш», Игорь Растеряев, «Аффинаж», «Слот», Dolphin и «Сплин». Всего 18 участников за три дня. В охране общественного порядка было задействовано более 300 сотрудников полиции, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В прошлом году заявляли около 15 тыс. зрителей, в 2017-м рок-фестиваль посетило более 19 тыс. гостей. География обширна:Тула, Воронеж, Рязань, Москва, Санкт-Петербург, Курск, Иркутск, Пенза, Воткинск, Луганск и т.д. Рок-фестиваль «Чернозем» как значимый проект в сфере событийного туризма получил статус «Национальное событие – 2017».